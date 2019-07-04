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"حَكَمة" جميلة تخدع لاعبا.. وتحصد 14 مليون مشاهدة!

الرياضة

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حَكَمة" كرة قدم تخدع لاعبا.. وتحصد 14 مليون مشاهدة
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حظيت امرأة برازيلية تولت تحكيم مباراة في الدوري الإكوادوري بإعجاب واسع، وحصدت 14 مليون مشاهدة على فيديو أظهرها تقوم بحركة أشاعت الابتسامة على وجوه اللاعبين والجمهور.

وحسب موقع" "AS" الرياضي، فقد نادت الحكم فرناندا كولومبو (30 عاما) على لاعب سبورتينغ برشلونة كيتو دياز خلال المباراة، ووضعت يدها في جيبها كما لو أنها تسحب بطاقة صفراء، وبمجرد اقترابه سحبت منديلا، ومررته على جبينها لتمسح عرقها، ثم أتبعت ذلك بابتسامة لافتة، لم يتمالك اللاعب على إثرها نفسه، فابتسم فرحا بإفلاته من الإنذار.

وتداول رواد مواقع التواصل المزحة بشكل واسع، فيما قال معلقون: "نتمنى أن نرى في الدوري الإنجليزي حكاما يقومون بمثل هذه المبادرات الطريفة، لإضفاء أجواء باسمة على المباريات التي تشهد مشادات وتوترا".

المصدر: موقع" "AS" الرياضي

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