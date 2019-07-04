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كأس إفريقيا.. الإصابة تحرم منتخب الجزائر من براهيمي أمام غينيا

الرياضة

كأس إفريقيا.. الإصابة تحرم منتخب الجزائر من براهيمي أمام غينيا
AFP
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غاب عن مران المنتخب الجزائري اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت استعدادا لمواجهة غينيا في ثمن نهائي كأس إفريقيا، ياسين براهيمي بسبب الإصابة.

وخضع براهيمي (29 عاما) لاختبار طبي بعد إصابته بكدمة في كاحل القدم، ليتأكد غيابه أمام غينيا، بحسب مصادر إعلامية.

ويسعى منتخب الجزائر، لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990، بعدما تأهل لدور الـ16 عقب تصدره ترتيب المجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات، بعد فوزه في مبارياته الثلاث على منتخبات السنغال وتنزانيا وكينيا.

المصدر: وكالات

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