متابعو RT يختارون التشكيلة المثالية للاعبين العرب في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية

اختار متابعو RT تشكيلة مثالية من اللاعبين العرب لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019 بموجب استطلاع نظمناه، وانتقوا أفضل اللاعبين العرب بعد إسدال الستار على دور المجموعات.

وجاءت التشكيلة المثالية حسب متابعي RT كالتالي:

في حراسة المرمى: المصري محمد الشناوي.

في خط الدفاع: الجزائري يوسف عطال، المغربي أشرف حكيمي، المصري أحمد حجازي، الجزائري عيسى ماندي.

في خط الوسط: الجزائري إسماعيل بن ناصر، المصري محمود حسن تريزيغيه، الجزائري أدم أوناس، الجزائري رياض محرز.

في خط الهجوم: المصري محمد صلاح، الجزائري بغداد بونجاح.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019 في الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ هذه البطولة.

تعرف علي مواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس أفريقيا 2019 والطريق إلي لقب البطولة 🏆🇪🇬#مصر_٢٠١٩#Egypt2019pic.twitter.com/ysZXXnr6qC — EFA.eg (@EFA) July 2, 2019

وتأهل للدور الثاني من البطولة أربعة منتخبات عربية، هي: مصر والمغرب والجزائر وتونس، فيما ودعت موريتانيا البطولة من الدور الأول.

وفي حال تمكنت المنتخبات العربية من مواصلة الطريق نحو النهائي، فسنشاهد 4 منتخبات عربية في المربع الذهبي، حيث ستلتقي عندئذ في الدور قبل النهائي مصر صاحبة الأرض مع الجزائر، والمغرب مع تونس.

المصدر: RT