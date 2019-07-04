جواز سفر نيمار يقف في وجه انتقاله إلى برشلونة

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أزمة جديدة تحول دون انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وقالت الصحيفة إن نيمار لا يمتلك جواز سفر أوروبي، كما أن برشلونة لا يحق له امتلاك أكثر من 3 لاعبين بجواز سفر أجنبي.

وكان اللاعب البالغ 27 عاما، قد قدم طلبا للحصول على الجنسية الإسبانية، حينما انضم للنادي الكتالوني في 2013 وكان من المفترض أن يحصل عليها في سبتمبر 2017، إلا أن رحيله لباريس سان جيرمان أفسد الأمر.

Barcelona seeking Spanish passport for Brazil star Neymar https://t.co/5kRvHZObKIpic.twitter.com/8zEuYEhLz3 — Mirror Football (@MirrorFootball) June 6, 2017

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ويضم النادي الكتالوني ضمن صفوفه لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، وهم: البرازيليان مالكوم وآرتور ميلو، والتشيلي أرتورو فيدال، لذا فإن ظل برشلونة متمسكا بإتمام صفقة انتقال نيمار، سيتعين عليه التخلي عن أحد اللاعبين الثلاثة.

ومن المرجح أن يتم التضحية بمالكوم، بالنظر إلى أنه بالكاد لعب في الموسم الماضي، تحت إشراف إرنستو فالفيردي، خاصة مع وجود أندية مهتمة باللاعب البالغ 22 عاما.

المصدر:marca.com