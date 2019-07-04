الروسي خاتشانوف يبلغ ثالث أدوار ويمبلدون

تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى ثالث أدوار بطولة ويمبلدون البريطانية لكرة المضرب، بعد تغلبه على الإسباني فيليسيانو لوبيز بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

.@karenkhachanov is through to the third round at @Wimbledon for the third straight year. 👏 — ATP Tour (@ATP_Tour) July 3, 2019

وتمكن خاتشانوف من إنهاء اللقاء لمصلحته بثلاث مجموعات لواحدة، نتائجها:4-6 و6-4 و7-5 و6-4 خلال ساعتين و43 دقيقة.

🎾Хачанов пробился в третий круг Уимблдонаhttps://t.co/gQoUcb0QUEpic.twitter.com/2eBdccSbj6 — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 3, 2019

وسيقابل خاتشانوف في الدور الثالث للبطولة الإسباني روبرتو باوتيستا الذي فاز بدوره على البلجيكي ستيف دارسيس بنتيجة:6-3 و6-4 و4-2 قبل الانسحاب بداعي الإصابة.

المصدر: rsport.ria.ru