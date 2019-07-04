 
مباشر

الروسي خاتشانوف يبلغ ثالث أدوار ويمبلدون

الرياضة

الروسي خاتشانوف يبلغ ثالث أدوار ويمبلدون
AFP Daniel LEAL-OLIVAS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m2tx

تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى ثالث أدوار بطولة ويمبلدون البريطانية لكرة المضرب، بعد تغلبه على الإسباني فيليسيانو لوبيز بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وتمكن خاتشانوف من إنهاء اللقاء لمصلحته بثلاث مجموعات لواحدة، نتائجها:4-6 و6-4 و7-5 و6-4 خلال ساعتين و43 دقيقة.

وسيقابل خاتشانوف في الدور الثالث للبطولة الإسباني روبرتو باوتيستا الذي فاز بدوره على البلجيكي ستيف دارسيس بنتيجة:6-3 و6-4 و4-2 قبل الانسحاب بداعي الإصابة.

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا