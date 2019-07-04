مدرب المنتخب الجزائري الأفضل في الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اختيار جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري كأفضل مدربي الدور الأول لبطولة كأس الامم الإفريقية.

وجاء اختيار بلماضي البالغ 43 عاما، الأفضل في سباق المدربين، لبصمته الواضحة في قيادة منتخب "محاربي الصحراء"، وتصدرهم المجموعة الثالثة على حساب السنغال، برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات على منتخبات السنغال وكينيا وتنزانيا في البطولة.

وتفوق جمال بلماضي على العديد من الأسماء الكبيرة من مختلف القارات مثل المكسيكي خافيير أغيري مدرب المنتخب المصري، والفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب المغربي، والهولندي كلارنس سيدورف مدرب المنتخب الكاميروني.

ونجح "الخضر" تحت قيادة بلماضي، بالحصول على لقب أقوى هجوم بين المنتخبات الإفريقية المشاركة في البطولة، برصيد 6 أهداف، إضافة لحصول المنتخب على لقب أقوى دفاع، إذ حافظ على نظافة شباكه حتى الآن.

وكان "كاف" قد اختار أيضا الجزائريين إسماعيل بن ناصر، ورياض محرز لاعبي خط الوسط، ضمن التشكيلة المثالية، لدور المجموعات في البطولة.

المصدر: twitter\caf