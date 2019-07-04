خصم البرازيل في نهائي "كوبا أمريكا" يجرد تشيلي من اللقب

جرد المنتخب البيروفي نظيره التشيلي من لقب بطل كأس أميركا الجنوبية "كوبا أميركا" في كرة القدم بعدما تفوق عليه 3-0 فجر الخميس في بورتو أليغري ضمن مواجهة الدور نصف النهائي.

وسجل ثلاثية بيرو إديسوس فلوريس عند الدقيقة 21، ويوشيمار يوتون في 38، وباولو غيريرو في الدقيقة الأولى الإضافية من الوقت بدل الضائع.

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وتلتقي بيرو الساعية إلى اللقب الثالث بعد عامي 1939 و1975، في المباراة النهائية مع البرازيل المضيفة الأحد المقبل على ملعب "ماراكانا" في روي دي جانيرو، علما بأنهما سبق أن التقيا في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الأول وفازت البرازيل بخماسة نظيفة.

وستكتفي تشيلي التي كانت تستهدف ثلاثية متتالية تاريخية، بخوض مباراة المركز الثالث أمام الأرجنتين السبت المقبل في كورينثيانز.

المصدر: وكالات