قائد منتخب لبنان حسن معتوق من النجمة إلى الأنصار

أعلن نادي الأنصار اللبناني، اليوم الأربعاء تعاقده رسميا مع قائد منتخب لبنان حسن معتوق، بعقد لمدة ثلاث سنوات.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وقع اللاعب الدولي حسن معتوق عقدا مع نادي الأنصار يمتد حتى العام 2022. التوقيع حصل في مكتب رئيس النادي نبيل بدر بحضور اللاعب الدولي يوسف محمد الذي كان له الدور البارز في إيصال المفاوضات إلى خواتيمها السعيدة".

وأضاف أنه سيصار إلى "تقديم اللاعب رسميا عصر الغد الخميس" على ملعب النادي وسيلتحق بالتمارين مباشرة.

وكان معتوق (31 عاما) الذي حصد الشهر الماضي جائزة أفضل لاعب في لبنان، قد خاض الموسمين الماضيين مع نادي النجمة، الغريم التقليدي للأنصار.

وخاض اللاعب مفاوضات لتوقيع عقد جديد مع نادي "القلعة النبيذية"، حيث وصله أكثر من عرض، آخرها مقابل 900 ألف دولار بحسب ما كشف رئيس النجمة أسعد صقال في حديث مصور على صفحة النادي عبر "فيسبوك"، إلا أن خلافا حصل حول طريقة الدفع، إذ كان معتوق يطالب بدفعة أولى كبيرة ولم يستطع صقال تأمينها.

ويعد معتوق من أبرز المواهب اللبنانية، ترعرع في نادي شالكه الألماني، وبعد انتقال عائلته للعودة والاستقرار في لبنان انضم إلى نادي العهد، وقاده لتحقيق أول لقب في بطولة الدوري اللبناني عام 2008، ثم ساهم باللقب الثاني في 2010.

وبعد تألقه مع منتخب لبنان في تصفيات مونديال البرازيل 2014، بقيادة المدرب الألماني ثيو بوكير، انتقل للاحتراف في الإمارات وتحديدا مع نادي عجمان موسم 2011-2012، ثم انتقل إلى الإمارات، وبعده إلى نادي الشعب لموسم أيضا.

ولعب لأربعة مواسم مع الفجيرة بين عامي 2013 و2017 حيث خاض 91 مباراة سجل خلالها 46 هدفا، وعاد إلى النجمة قبل موسمين حيث خاض مع الفريق 40 مباراة سجل خلالها 20 هدفا.

وعلى الصعيد الدولي، خاض مع منتخب لبنان منذ عام 2006، (75 مباراة دولية) وسجل 20 هدفا.

ويسعى الأنصار لاستعادة لقب الدوري اللبناني الغائب عن خزائنه منذ موسم 2006-2007، فضلا عن تصفيات بطولة الأندية العربية وكأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2019-2020.

وكان الأنصار قد تعاقد الأسبوع الماضي مع المدرب السوري نزار محروس.

المصدر: أ ف ب