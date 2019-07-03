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ويمبلدون.. فافرينكا خارج المنافسات على يد أوبيلكا

الرياضة

ويمبلدون.. فافرينكا خارج المنافسات على يد أوبيلكا
AFP
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حقق الأمريكي ريلي أوبيلكا، اليوم الأربعاء، مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه السويسري ستانيسلاس فافرينكا، من ثاني أدوار بطولة ويمبلدون الكبرى، ثالث بطولات الغراند سلام للتنس.

وتفوق أوبيلكا، المصنف 63 عالميا، على فافرينكا، المرشح الـ 22 للقب، بعد مباراة قوية امتدت لخمس مجموعات انتهت بواقع 7-5 و3-6 و4-6 و6-4 و8-6، في مباراة استغرقت ثلاث ساعات و13 دقيقة.

وسيواجه اللاعب الأمريكي صاحب الـ 21 عاما في الدور القادم، الفائز من مواجهة الكندي ميلوس راونيتش، المرشح الـ 15 للقب، والهولندي روبن هاسه.

المصدر: وكالات

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