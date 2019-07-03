ويمبلدون.. فافرينكا خارج المنافسات على يد أوبيلكا

حقق الأمريكي ريلي أوبيلكا، اليوم الأربعاء، مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه السويسري ستانيسلاس فافرينكا، من ثاني أدوار بطولة ويمبلدون الكبرى، ثالث بطولات الغراند سلام للتنس.

وتفوق أوبيلكا، المصنف 63 عالميا، على فافرينكا، المرشح الـ 22 للقب، بعد مباراة قوية امتدت لخمس مجموعات انتهت بواقع 7-5 و3-6 و4-6 و6-4 و8-6، في مباراة استغرقت ثلاث ساعات و13 دقيقة.

A best Grand Slam result for @ReillyOpelka. 👊



The 🇺🇸 will meet Robin Haase or Milos Raonic for a spot in the Round of 16. #Wimbledon



🎥: @Wimbledonpic.twitter.com/THKUWhDltR — ATP Tour (@ATP_Tour) July 3, 2019

وسيواجه اللاعب الأمريكي صاحب الـ 21 عاما في الدور القادم، الفائز من مواجهة الكندي ميلوس راونيتش، المرشح الـ 15 للقب، والهولندي روبن هاسه.

Opelka Outlasts Wawrinka 💪



The 21-year-old defeats the 22nd seed 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 8-6. #Wimbledonpic.twitter.com/KGsAifUcam — ATP Tour (@ATP_Tour) July 3, 2019

المصدر: وكالات