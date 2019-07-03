إسرائيل تعرقل إقامة نهائي كأس فلسطين لكرة القدم

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الأربعاء، تأجيل مباراة نهائي كأس فلسطين للموسم 2018/2019 بين فريق مركز شباب بلاطة (نابلس شمالي الضفة) وفريق خدمات رفح (قطاع غزة)، لموعد غير محدد.

وأرجع الاتحاد في بيان صحفي، التأجيل إلى رفض السلطات الإسرائيلية منح تصاريح لدخول وفد نادي "خدمات رفح"، إلى الضفة.

وقال الاتحاد الفلسطيني: "بكل أسف، تأجيل مباراة نهائي كأس فلسطين بين فريق مركز شباب بلاطة وفريق نادي خدمات رفح نتيجة التدخل السافر لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأساسي في لعب كرة القدم".

وأضاف الاتحاد في بيانه أنه "من بين 35 شخصا يشكلون بعثة نادي خدمات رفح، تمت الموافقة على أربعة أشخاص فقط، وهم رئيس النادي ونائب الرئيس وطبيب البعثة ولاعب واحد فقط".

وأكد البيان أن "مباراة نهائي كأس فلسطين، هي مباراة تجمع بين بطل الكأس في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) وبطل الكأس في المحافظات الجنوبية (غزة)، لكن قيود الاحتلال تجعل من شبه المستحيل إقامة المباراة في كل عام، ويبدو أن الاحتلال مصمم هذا العام على عدم إجراء المباراة على الإطلاق".

ودعا الاتحاد الفلسطيني، الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" والاتحادات الدولية لمساعدة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، لحماية حقه في لعب كرة القدم، والتزامه بتنظيم مسابقات وطنية والمشاركة في المسابقات الدولية، وذلك باتخاذ إجراءات فعالة للتأكد من أن كرة القدم تلعب في فلسطين دون عائق.

المصدر: صفحة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على "فيسبوك"