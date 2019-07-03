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فيديو يحبس الأنفاس.. تصادم مئات الدراجات الهوائية في سباق "الجحيم" بجبال الألب

الرياضة

فيديو يحبس الأنفاس.. تصادم مئات الدراجات الهوائية في سباق
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شهد السباق السنوي للدراجات الهوائية الذي تستضيفه جبال الألب، اصطدام مئات الدراجات الهوائية في مشهد يحبس الأنفاس.

ويقام هذا السباق سنويا، ويطلق عليه "سباق جبل الجحيم" نظرا لخطورته، حيث يعتمد المنظمون على مسارات وعرة مليئة بالجليد والحصى والحجارة.

وحسب التقارير، لم يتعرض أي من المتسابقين لإصابات خطرة.

المصدر: لينتا رو

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