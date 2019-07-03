أكد الاتحاد السويسري لكرة القدم وفاة فلوريانا إسماعيلي، لاعبة منتخب سويسرا للسيدات، بعد حادث سباحة في بحيرة كومو الإيطالية.

وقال الاتحاد السويسري في بيان: "يحمل الاتحاد السويسري لكرة القدم المهمة الشاقة المتعلقة بالإبلاغ عن وفاة لاعبة المنتخب الوطني فلوريانا إسماعيلي. نشعر جميعا بالحزن".

YB hat in Absprache mit der Trauerfamilie die schmerzhafte Pflicht, über den Hinschied von Florijana Ismaili zu informieren. Wir sind sehr bestürzt und tief betroffen. Wir werden Florijana in dankbarer Erinnerung behalten.https://t.co/KcOaf8murU#BSCYB#EINHERZFÜRFLORIJANApic.twitter.com/BOhEnn9a4t — 𝗕𝗦𝗖 𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 𝗕𝗢𝗬𝗦 (@BSC_YB) July 2, 2019

إقرأ المزيد

وأضاف الاتحاد السويسري، أن إسماعيلي قفزت في مياه البحيرة من قارب، السبت الماضي، ولم تظهر مطلقا على السطح مرة أخرى. وقال الاتحاد إن السلطات الإيطالية عثرت على الجثة بعد عملية بحث.

وخاضت إسماعيلي 33 مباراة دولية مع سويسرا، وتحمل شارة قيادة فريق يونغ بويز للسيدات.

المصدر: وكالات