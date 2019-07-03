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تأكيد وفاة إسماعيلي مهاجمة منتخب سويسرا بعد اختفائها في بحيرة إيطالية

الرياضة

تأكيد وفاة إسماعيلي مهاجمة منتخب سويسرا بعد اختفائها في بحيرة إيطالية
AFP GEOFF ROBINS
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أكد الاتحاد السويسري لكرة القدم وفاة فلوريانا إسماعيلي، لاعبة منتخب سويسرا للسيدات، بعد حادث سباحة في بحيرة كومو الإيطالية.

وقال الاتحاد السويسري في بيان: "يحمل الاتحاد السويسري لكرة القدم المهمة الشاقة المتعلقة بالإبلاغ عن وفاة لاعبة المنتخب الوطني فلوريانا إسماعيلي. نشعر جميعا بالحزن".

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وأضاف الاتحاد السويسري، أن إسماعيلي قفزت في مياه البحيرة من قارب، السبت الماضي، ولم تظهر مطلقا على السطح مرة أخرى. وقال الاتحاد إن السلطات الإيطالية عثرت على الجثة بعد عملية بحث.

وخاضت إسماعيلي 33 مباراة دولية مع سويسرا، وتحمل شارة قيادة فريق يونغ بويز للسيدات.

المصدر: وكالات

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