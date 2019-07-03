شاهد.. المكسيك تنهي مغامرة هايتي بهدف قاتل وتبلغ نهائي الكأس الذهبية

تأهلت المكسيك إلى نهائي الكأس الذهبية لكرة القدم، بفوزها على هايتي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق المكسيكي راؤول خيمينيز من ركلة جزاء.

ولم تستطع هايتي، وهي واحدة من مفاجآت بطولة هذا العام، الصمود أمام المكسيك الأكثر خبرة.

Resumen del Partido presentado por Tequila Camarena



¡@miseleccionmx es el primer equipo clasificado a la Final de #GoldCup2019 despues de una victoria de 1-0 sobre @fhfhaiti!



HAIvMEX #ThisIsOurs#EstoEsNuestropic.twitter.com/XzPrR6vHSr — Gold Cup 2019 (@GoldCup) July 3, 2019

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وستواجه المكسيك في المباراة النهائية للبطولة المخصصة لمنتخبات منطقة الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) الأحد المقبل، الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية بين الولايات المتحدة وجامايكا.

المصدر: وكالات