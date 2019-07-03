تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية وجدول المواجهات

حسمت هوية المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وأصبح الطريق إلى النهائي واضحا بالنسبة لكل الفرق المنافسة عقب انتهاء دور المجموعات.

وتأهلت إلى الدور الثاني منتخبات كل من مصر والجزائر والمغرب وتونس وبنين وأوغندا والسنغال ونيجيريا والكاميرون وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية وغينيا ومالي وساحل العاج وغانا ومدغشقر.

تعرف علي مواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس أفريقيا 2019 والطريق إلي لقب البطولة 🏆🇪🇬#مصر_٢٠١٩#Egypt2019pic.twitter.com/ysZXXnr6qC — EFA.eg (@EFA) July 2, 2019

جدول مباريات دور الـ16 (بتوقيت موسكو ومكة المكرمة):

- الجمعة 5 يوليو: المغرب × بنين (19:00)

أوغندا × السنغال (22:00)

- السبت 6 يوليو: نيجيريا × الكاميرون (19:00)

مصر × جنوب إفريقيا (22:00)

- الأحد 7 يوليو: مدغشقر × الكونغو الديمقراطية (19:00)

الجزائر × غينيا (22:00)

- الاثنين 8 يوليو: مالي × ساحل العاج (19:00)

غانا × تونس (22:00)

رسميًا | إليكم مواجهات دور الـ16 بعد انتهاء مرحلة المجموعات! 💪#TotalAFCON2019pic.twitter.com/zSH847F7oZ — CAF - عربي (@caf_online_AR) July 2, 2019

وفي حال تمكنت المنتخبات العربية من مواصلة الطريق نحو النهائي، فسنشاهد 4 منتخبات عربية في المربع الذهبي، حيث ستلتقي عندئذ في الدور قبل النهائي مصر صاحبة الأرض مع الجزائر، والمغرب مع تونس.

المصدر: RT