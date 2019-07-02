أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم الثلاثاء أن، إدوار مندي، حارس المرمى الأساسي للمنتخب المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، غادر التشكيلة لمعاناته من كسر في اليد.

وأشار الاتحاد في بيان إلى أن حارس نادي رينس الفرنسي شعر بآلام في اليد خلال عملية الإحماء، قبل المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده على كينيا يوم الاثنين (3-0)، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة، والتي ضمن بنتيجتها المنتخب بلوغ الدور ثمن النهائي.

وأضاف الاتحاد أن صور الأشعة التي أجريت للاعب (27 عاما)، أظهرت "وجود كسر في العظم (مشط اليد) مع إزاحة. وبعد التشاور مع سلطات الاتحاد، سمح للاعب إدوار مندي بالعودة إلى فرنسا للخضوع للعلاج والمتابعة الطبية الملائمة، وغادر القاهرة الثلاثاء".

وستحرم هذه الإصابة منتخب "أسود تيرانغا"، الأفضل تصنيفا على مستوى القارة بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، من أحد ركائزه في البطولة المقامة في مصر حتى 19 يوليو، والتي يأمل السنغاليون في أن يتوجوا بلقبها للمرة الأولى في تاريخهم. ويرجح أن يكون بديل مندي بين الخشبات الثلاث حارس سبال الإيطالي، ألفريد غوميس.

وبلغت السنغال ثمن النهائي بحلولها ثانية في مجموعتها خلف الجزائر، وتلاقي أوغندا في الدور المقبل، يوم الجمعة، في القاهرة.

المصدر: أ ف ب