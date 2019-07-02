كأس إفريقيا.. تونس تتعادل مع موريتانيا وتبلغ الدور الثاني

تأهل المنتخب التونسي إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا وذلك بتعادله مع المنتخب الموريتاني سلبيا اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، فيما رفع المنتخب الموريتاني رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع الأخير.

وبهذا يكون المنتخب التونسي تأهل لدور الستة عشر كثاني المجموعة الخامسة ليضرب موعدا مع المنتخب الغاني متصدر المجموعة السادسة، فيما ودع المنتخب الموريتاني البطولة رسميا.

المصدر: وكالات