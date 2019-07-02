فيدرر ينجو من مفاجأة في أول أدوار ويمبلدون

تخطى السويسري روجر فيدرر خسارته المجموعة الأولى أمام الجنوب إفريقي المغمور لويس هاريس، قبل أن يفوز عليه 3-6 و6-1 و6-2 و6-2 في الدور الأول من البطولة الإنجليزية للتنس الثلاثاء.

واحتاج فيدرر الفائز ببطولة ويمبلدون 8 مرات، إلى بعض الوقت لدخول أجواء المباراة قبل أن يعاني منافسه من تشجنات في ربلة الساق في منتصف المباراة.

After a strong start from Lloyd Harris, @rogerfederer found his best level to earn a 96th #Wimbledon victory. 👏



🎥: @Wimbledonpic.twitter.com/BfaX6lmc5r — ATP Tour (@ATP_Tour) July 2, 2019

واعترف فيدرر بالصعوبة التي واجهها في بداية المباراة بقوله: "لقد عانيت في مطلع المباراة، شعرت بأن ساقي متجمدتان وأن الكرة لا تذهب إلى حيث أشاء".

وتابع قائلا: "كان يرسل بقوة وكانت الأمور تسير بسرعة. شعرت بالتوتر على مدى مجموعة ونصف وبالتالي احتجت إلى مضاعفة جهودي. لقد لعب لويد مباراة جيدة".

For the 17th straight year, @rogerfederer is into the @Wimbledon second round. 💯 — ATP Tour (@ATP_Tour) July 2, 2019

ويسعى فيدرر إلى إحراز لقبه الكبير الحادي والعشرين، وتعتبر ويمبلدون البطولة المفضلة لديه.

ويلتقي فيدرر في الدور الثاني مع البريطاني جاي كلارك أو الأمريكي نوا روبن.

المصدر: أ ف ب