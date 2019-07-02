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فيدرر ينجو من مفاجأة في أول أدوار ويمبلدون

الرياضة

فيدرر ينجو من مفاجأة في أول أدوار ويمبلدون
AFP
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تخطى السويسري روجر فيدرر خسارته المجموعة الأولى أمام الجنوب إفريقي المغمور لويس هاريس، قبل أن يفوز عليه 3-6 و6-1 و6-2 و6-2 في الدور الأول من البطولة الإنجليزية للتنس الثلاثاء.

واحتاج فيدرر الفائز ببطولة ويمبلدون 8 مرات، إلى بعض الوقت لدخول أجواء المباراة قبل أن يعاني منافسه من تشجنات في ربلة الساق في منتصف المباراة.

واعترف فيدرر بالصعوبة التي واجهها في بداية المباراة بقوله: "لقد عانيت في مطلع المباراة، شعرت بأن ساقي متجمدتان وأن الكرة لا تذهب إلى حيث أشاء".

وتابع قائلا: "كان يرسل بقوة وكانت الأمور تسير بسرعة. شعرت بالتوتر على مدى مجموعة ونصف وبالتالي احتجت إلى مضاعفة جهودي. لقد لعب لويد مباراة جيدة".

ويسعى فيدرر إلى إحراز لقبه الكبير الحادي والعشرين، وتعتبر ويمبلدون البطولة المفضلة لديه.

ويلتقي فيدرر في الدور الثاني مع البريطاني جاي كلارك أو الأمريكي نوا روبن.

المصدر: أ ف ب

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