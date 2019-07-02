الإسباني بينيتيز يبدأ تجربة تدريبية في الصين

أعلن المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز الذي تخلى مؤخرا عن مهامه مع فريق نيوكاسل الإنجليزي، أنه سيشرف على تدريب نادي داليان ييفانغ الذي يلعب في الدوري الصيني لكرة القدم.

وكتب بينيتيز البالغ 59 عاما على موقعه الرسمي في "تويتر": "بعد مشوار طويل... نبدأ تحديا جديدا! أنا سعيد لبدء هذا المشروع الجديد مع داليان ييفانغ".

وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى أن بينيتيز سيتقاضى 15 مليون دولار سنويا، مع فريقه الجديد الذي يحتل المركز الـ12 في الدوري، فيما أكد داليان ييفانغ عبر وسائل التواصل الاجتماعي التعاقد مع المدرب الإسباني.

وكان بينيتيز الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزي عام 2005، قرر الافتراق عن نيوكاسل الذي حل في المركز الـ13 الموسم المنصرم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق من أجل تمديد عقده الذي كان قد انتهى في 30 يونيو الماضي.

وتسلم بينيتيز مهمة الإشراف على نيوكاسل في مارس 2016 خلفا لستيف ماكلارين، بعقد يمتد لثلاثة أعوام لكنه لم يتمكن من إبقائه في الدوري الممتاز، رغم إنهائه الموسم بست مباريات متتالية دون هزيمة.

إلا أن المدرب السابق لفالنسيا وريال مدريد الإسبانيين، وليفربول وتشيلسي الإنجليزيين، وإنتر ميلان ونابولي الإيطاليين أعاد الفريق مجددا إلى الدوري الممتاز في الموسم التالي.

المصدر: أ ف ب