نشر، محمد صلاح، نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي صورة جديدة له، بعد أن قاد "الفراعنة" للتأهل لدور الـ16 في صدارة المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

ونشر صلاح عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة له في حمام السباحة يستجم بعد قيادة الفراعنة لدور الـ 16 بالعلامة الكاملة وبشباك نظيفة، بالفوز في المباريات الثلاث في المجموعة، على زيمبابوي بهدف، والكونغو بهدفين، وأوغندا بهدفين.

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وسيواجه المنتخب المصري في الدور القادم ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية 2019 في الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ هذه البطولة.

المصدر: MoSalah/twitter