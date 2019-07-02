والد نيمار يكسر صمته ويتحدث عن أنباء توقيع ابنه لبرشلونة

نفى والد اللاعب البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أنباء ذهابه إلى برشلونة للاجتماع مع أندريه كوري الذي يعرف برجل النادي الكتالوني في السوق البرازيلية.

El padre de Neymar niega su fichaje por el Barcelona: "Eso no procede" https://t.co/nddJhEa6Md — El Bernabéu (@elbernabeucom) July 2, 2019

وجاء نفي والد نيمار خلال مقابلة مع شبكة FOXSports، وذلك ردا على الشائعات التي تحدثت عن سفره إلى برشلونة للقاء كوري وتسريع انتقال نيمار إلى النادي الكتالوني.

وقال والد النجم البرازيلي إنه لن يتوجه إلى برشلونة ولن يعود إلى أوروبا إلا برفقة نيمار إلى باريس.

¿Neymar rumbo a Barcelona?: reunión de urgencia entre el Barça y su padre para negociar https://t.co/OOrrp4Tlc7pic.twitter.com/OewvVzxx66 — El Bernabéu (@elbernabeucom) July 2, 2019

إقرأ المزيد

من جهته، أنكر كوري الوسيط في المفاوضات بين اللاعب والنادي الكتالوني حدوث مفاوضات بين نيمار وبرشلونة.

ويقضي نيمار المصاب حاليا إجازته في البرازيل التي تستضيف بطولة "كوبا أمريكا 2019".

المصدر: وكالات