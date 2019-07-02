بسبب صورة مؤثرة.. لاعبو "أسود الأطلس" يهدون أطفال قرية مغربية شاشات كبيرة (فيديو)

تفاعل لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم، المهدي بنعطية وأشرف حكيمي ومنير الكجوي، مع صورة أطفال من قرية مغربية نائية كانوا يتابعون مباراة "أسود الأطلس" ضد ساحل العاج على هاتف نقال.

وقام نجوم المنتخب المغربي بإهداء أطفال القرية (قرية بويبلان بإقليم تازة شمال شرق المغرب) شاشات من الحجم الكبير لتشجيعهم في لقائهم ضد جنوب إفريقيا واللقاءات المقبلة، إضافة لقمصان المنتخب وأعلام للمغرب.

الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل في اليوم التالي لمباراة المغرب مع ساحل العاج، دفعت نجوم المنتخب المغربي لتكليف وفد من الإعلاميين بتوصيل 3 شاشات مسطحة من الحجم الكبير، مع اشتراك في القنوات الناقلة.

إقرأ المزيد

وتمكن المنتخب المغربي أمس الاثنين من الفوز على جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ليتصدر منتخبات المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط من 3 انتصارات).

المصدر: وكالات