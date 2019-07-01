الجزائر تحقق العلامة الكاملة بالفوز على تنزانيا

حقق منتخب الجزائر الفوز الثالث على التوالي في كأس إفريقيا 2019 وتغلب على نظيره التنزاني 3-0، اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة.

وحسم المنتخب الجزائري النتيجة في الشوط الأول حيث سجل ثلاثة أهداف أحرزها، إسلام سليماني، في (د.34) ومهاجم نابولي الإيطالي الشاب، آدم أوناس، في (د.39 و45+1).

وأكد المنتخب الجزائري أنه أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب في النسخة الحالية، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المجموعة، وحافظ على العلامة الكاملة في الدور الأول رافعا رصيده إلى تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن نظيره السنغالي المصنف الأول بالقارة الإفريقية. ومني المنتخب التنزاني بالهزيمة الثالثة على التوالي، ليودع البطولة بدون أي نقطة.

وكان الفريقان (الجزائري والتنزاني) قد حسما موقفيهما تماما في المجموعة قبل هذه المباراة، حيث ضمن المنتخب الجزائري التأهل وصدارة المجموعة بعد فوزه على السنغال في الجولة الماضية، كما ودع المنتخب التنزاني البطولة رسميا بعد هزيمته أمام كينيا في الجولة الماضية.

المصدر: وكالات