بوصوفة يقود المغرب للفوز على جنوب إفريقيا

فاز المنتخب المغربي على جنوب إفريقيا 1-0، اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019.

وعندما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل السلبي، خطف مبارك بوصوفة هدف الفوز القاتل لـ "أسود الأطلس" في (د.90)، ليهدي المغرب الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعات.

وتأهل المنتخب المغربي قبل هذه المباراة إلى دور الـ 16 باعتباره متصدر المجموعة الرابعة، كما تأهل منتخب كوت ديفوار بعدما احتل وصافة المجموعة، بينما ينتظر منتخب جنوب إفريقيا باقي مباريات دور المجموعات لحسم مصيره من التأهل للدور التالي.

وفي مباراة أخرى، حجز المنتخب الإيفواري مقعده بجدارة في الدور الثاني بفوزه الكبير 4-1 على نظيره الناميبي في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة.

ورفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق 3 نقاط خلف نظيره المغربي وبفارق 3 نقاط أمام منتخب جنوب إفريقيا.

وودع المنتخب الناميبي البطولة بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي، حيث احتل المركز الرابع الأخير في المجموعة بلا رصيد من النقاط.

المصدر: RT+ وكالات