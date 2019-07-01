بطولة ويمبلدون.. دجوكوفيتش يعبر بسهولة إلى الدور الثاني

بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب، الدور الثاني من بطولة ويمبلدون الإنجليزية للتنس، بفوزه على الألماني فيليب كولشرايبر بواقع 6-3 و7-5 و6-3، يوم الاثنين.

وخاض دجوكوفيتش أول مباراة رسمية له منذ سقوطه في الدور نصف النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس، الشهر الماضي، وفشل بالتالي بالفوز في أربعة ألقاب تواليا في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

Safely through to the 2R 👏👏



🇷🇸 @DjokerNole's campaign is up and running 👌pic.twitter.com/m781JmQZ2t — ATP Tour (@ATP_Tour) July 1, 2019

وخلال العام الماضي، توج دجوكوفيتش بطلا لويمبلدون قبل أن يضيف إليها بطولة "فلاشينغ ميدوز" في سبتمبر الماضي، ثم أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

ولم يخسر دجوكوفيتش أي مباراة في الدور الأول في البطولات الكبرى منذ سقوطه أمام، بول غولدستين، في أستراليا عام 2006.

وإذا نجح الصربي في التتويج في ويمبلدون خلال العام الحالي، فستعادل ألقاب دجوكوفيتش ما حققه السويدي الأسطورة، بيورن بورغ، الفائز بالبطولة خمس مرات.

وسيلتقي دجوكوفيتش في الدور المقبل الأمريكي، دينيس كودلا، المصنف 111 عالميا.

المصدر: أ ف ب