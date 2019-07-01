اختفاء إسماعيلي مهاجمة منتخب سويسرا في بحيرة إيطالية

أعلن نادي يونغ بويز السويسري، فقدان فلوريانا إسماعيلي مهاجمة منتخب سويسرا لكرة القدم للسيدات بعد حادث أثناء السباحة في بحيرة كومو في إيطاليا.

وذكر النادي في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت: "تم إبلاغنا بأن اللاعبة فلوريانا إسماعيلي مفقودة منذ ظهر السبت بعد حادث تعرضت له أثناء سباحتها في بحيرة كومو".

وأضاف البيان: "تواصل الشرطة جهودها في عمليات البحث. نشعر بقلق كبير لكننا لم نفقد الأمل في أن تنتهي الأمور على ما يرام".

BSC Young Boys club and Swiss international attacking midfield player #FlorijanaIsmaili went missing after jumped swimming into lake como in Italy.Still missing for 20 hours after she jumped swimming. Sad 😔 to hear.#prayforflorijanaismaili#FIFAWWCpic.twitter.com/THHfqFI5yS — Bipin Neymar (@neymarbipin) July 1, 2019

وتبلغ فلوريانا من العمر 24 عاما، وتلعب ضمن فريق يونغ بويز منذ 2011 وهي قائدة الفريق.

وقال النادي إنه على اتصال مع عائلة اللاعبة، ولن يقدم أي معلومات إضافية إلا عند حدوث أمر جديد.

المصدر: رويترز