 
مباشر

اختفاء إسماعيلي مهاجمة منتخب سويسرا في بحيرة إيطالية

الرياضة

اختفاء إسماعيلي مهاجمة منتخب سويسرا في بحيرة إيطالية
AFP DAVID CATRY / Belga
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m2a5

أعلن نادي يونغ بويز السويسري، فقدان فلوريانا إسماعيلي مهاجمة منتخب سويسرا لكرة القدم للسيدات بعد حادث أثناء السباحة في بحيرة كومو في إيطاليا.

وذكر النادي في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت: "تم إبلاغنا بأن اللاعبة فلوريانا إسماعيلي مفقودة منذ ظهر السبت بعد حادث تعرضت له أثناء سباحتها في بحيرة كومو".

وأضاف البيان: "تواصل الشرطة جهودها في عمليات البحث. نشعر بقلق كبير لكننا لم نفقد الأمل في أن تنتهي الأمور على ما يرام".

وتبلغ فلوريانا من العمر 24 عاما، وتلعب ضمن فريق يونغ بويز منذ 2011 وهي قائدة الفريق.

وقال النادي إنه على اتصال مع عائلة اللاعبة، ولن يقدم أي معلومات إضافية إلا عند حدوث أمر جديد.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من "كلب" إلى "صديق".. مواقف ترامب المتغيرة من كيم!