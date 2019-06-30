الكونغو الديمقراطية تصب جام غضبها على زيمبابوي في "مصر 2019"

ألحق منتخب الكونغو الديمقراطية هزيمة ساحقة بمنتخب زيمبابوي (4-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

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وافتتح الكونغولي جوناثان بولينجا التسجيل مبكرا، بحلول الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية. وعزز زميله سيدريك باكامبو تقدم بلاده، بإحرازه هدفين متتاليين، في الدقيقتين (34، و65 من ركلة جزاء)، ومن ثم اختتم المهاجم بريت أسومبالونجا رباعية الكونغو، في الدقيقة 78، من عمر المباراة، التي جرت بينهما على استاد الدفاع الجوي، بمحافظة القاهرة.

وحقق منتخب الكونغو الديمقراطية انتصاره الأول في البطولة، واحتل المركز الثالث، الذي قد يؤهله إلى الدور ثمن النهائي للمسابقة، كواحد من بين أفضل أربعة منتخبات حصلت على المركز الثالث، في المجموعات الست.

في المقابل، مني منتخب زيمبابوي بالهزيمة الثانية، مقابل تعادل واحد، وودع البطولة، بعد أن احتل المركز الرابع الأخير في ترتيب المجموعة الأولى، برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: وكالات