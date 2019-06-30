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محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا في مباراة مصر وأوغندا

الرياضة

محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا في مباراة مصر وأوغندا
Globallookpress
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أحرز النجم المصري محمد صلاح، هدف التقدم لبلاده في مرمى نظيره الأوغندي، في المباراة الجارية بينهما، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات ضمن كأس أمم إفريقيا 2019.

ووضع النجم صلاح منتخب "الفراعنة" في المقدمة بهدف رائع سجله، في الدقيقة 36، من زمن الشوط الأول للقاء، على ملعب القاهرة الدولي.

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تاريخ مواجهات مصر وأوغندا
تاريخ مواجهات مصر وأوغندا

ودخل محمد صلاح تاريخ المواجهات المباشرة مع نظيره الأوغندي، كأفضل هداف لمنتخب مصر، برصيد 4 أهداف، متجاوزا بفارق هدف الثنائي، أحمد الكاس، وعمرو زكي.

المصدر: RT

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