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رابيو يصل إلى تورينو تمهيدا للانضمام ليوفنتوس

الرياضة

رابيو يصل إلى تورينو تمهيدا للانضمام ليوفنتوس
Globallookpress
رابيو يصل إلى تورينو تمهيدا للانضمام ليوفنتوس
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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، وصول لاعب خط الوسط الفرنسي، أدريان رابيو إلى تورينو، من أجل الخضوع للفحص الطبي تمهيدا لانضمامه للفريق.

ونشر بطل الدوري الإيطالي في آخر ثلاثة مواسم، صورا ومقطع فيديو لرابيو، وعلق: "أنظروا من وصل للتو لمطار تورينو".

وربطت العديد من التقارير الصحفية، رابيو، بالانتقال إلى برشلونة، أو ريال مدريد، أو يوفنتوس هذا الصيف، بعد أن رفض تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان، لكن يبدو أن اللاعب فضل في نهاية المطاف الانضمام لفريق "السيدة العجوز".

وينتهي عقد رابيو البالغ من العمر 24 عاما مع  سان جيرمان في الـ30 من يونيو المقبل، ما يعني أن يوفنتوس سيضمه مجانا.

المصدر: .juventus.com

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