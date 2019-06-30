ميسي يبرر تذبذب مستواه في "كوبا أمريكا"

برر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، سبب عدم تقديمه أفضل مستوياته في بطولة "كوبا أمريكا" لكرة القدم المقامة حاليا في البرازيل.

وصرح ميسي، عقب فوز منتخب بلاده على نظيره الفنزويلي (2-0)، وتأهله إلى نصف نهائي البطولة القارية: "الحقيقة أنني لا أقدم أفضل مستوياتي في كوبا أمريكا، ويكون الأمر صعبا دائما بالنسبة لنا لأننا نريد أن نفعل شيئا مختلفا ونهاجم، بينما تتكتل الفرق المنافسة في منتصف الملعب".

🐰 Messi: "The ball looked like a rabbit, it goes all over the place with this pitch." 🐰



🎨: @omomanipic.twitter.com/8T6vLtiOrw — Goal (@goal) 29 июня 2019 г.

وأضاف أفضل لاعب في العالم 5 مرات: "لا أحد يستسلم بسهولة في هذه النسخة من كوبا أمريكا. من الصعب جدا اللعب لأن أرضيات الملاعب سيئة جدا.. هذا شيء مخجل، الكرة مثل الأرانب، يمكنها أن تقفز في أي مكان ولا يمكن السيطرة عليها".

من جهته، أكد، آنخيل دي ماريا، جناح منتخب الأرجنتين، أن ميسي يعمل بجدية مع الفريق حتى إذا لم يكن يهز شباك المنافسين باستمرار.

وأضاف "اعتدنا أن نتابعه يسجل الأهداف، لكن ليو يؤدي عملا رائعا، ويركض كثيرا ويعمل بجدية كبيرة".

وتابع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي: "ميسي يعرف أكثر من أي شخص آخر أن في هذه النسخة من كوبا أمريكا أول شيء ينبغي فعله هو الركض ثم التفكير في باقي الأمور، مثل اللعب بشكل مميز أو التسجيل".

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ولم يقدم ميسي، حتى الآن مع منتخب بلاده الأداء الذي جعله يهز الشباك أكثر من أي لاعب آخر في أوروبا على مدار آخر ثلاثة مواسم مع نادي برشلونة، واكتفى بتسجيل هدف واحد من ركلة جزاء في النسخة الحالية من بطولة "كوبا أمريكا".

وتنتظر الأرجنتين الكثير من سحر ميسي، عندما تخوض بعد غد الثلاثاء مواجهة مرتقبة في الدور نصف النهائي أمام البرازيل صاحبة الأرض، لا سيما وأن صاحب الـ32 عاما، لديه حافز كبير، وهو التتويج بلقب كبير مع الأرجنتين، بعدما عاش المرارة تلو الأخرى في العقد الأخير، بخسارته 4 نهائيات مع منتخب "التانغو"، منها 3 في بطولة "كوبا أمريكا" (2007، و2015، و2016)، وواحدة في كأس العالم (2014).

المصدر: وكالات