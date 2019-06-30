قبيل مواجهة البرازيل والأرجنتين.. سيلفا يحذر رفاقه من ميسي

حذر تياغو سيلفا، مدافع منتخب البرازيل، زملاءه من ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، وذلك قبيل مواجهة المنتخبين في نصف نهائي بطولة "كوبا أمريكا"، بعد غد الثلاثاء.

وقال سيلفا، في مؤتمر صحفي اليوم، قبل أول مواجهة بين العملاقين في "كوبا أمريكا" منذ فوز البرازيل 3-0 في نهائي 2007 "إنه (ميسي) أفضل لاعب في العالم، وهو قادر على العودة إلى الحياة"، في إشارة أن "البرغوث" لم يقدم حتى الآن الأداء المنتظر منه في البطولة القارية.

وأضاف "يجب أن ينصب تركيزنا بشكل خاص عليه عندما يستحوذ على الكرة وعندما لا يستحوذ عليها. أحيانا يمشي بهدوء خلال المباراة، لكنه يبحث باستمرار عن المساحة لشن هجمة مرتدة".

وتابع مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي: "إنه لمن الرائع أن يكون بوسعي مواجهة ميسي مجددا، وسنحاول أن نفرض عليه الرقابة".

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وسجل ميسي هدفا واحدا في المسابقة القارية الحالية، وكان من ركلة جزاء، وتمني الجماهير الأرجنتينية في أن يستعيد نجمهم توهجه ومستواه المعهود، ويقود منتخب "التانغو" لتجاوز عقبة الغريم منتخب البرازيل، والتأهل للمباراة النهائية للمرة الثالثة تواليا.

المصدر: رويترز