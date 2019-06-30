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الأمريكي فريتز يحرز لقب دورة "إيستبورن" الإنجليزية

الرياضة

الأمريكي فريتز يحرز لقب دورة
Globallookpress
الأمريكي فريتز يحرز لقب دورة "إيستبورن" الإنجليزية
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توج الأمريكي، تايلور فريتز، بلقبه الأول في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين، بفوزه اليوم على مواطنه، سام كويري، بمجموعتين متتاليتين، في نهائي دورة "إيستبورن" الإنجليزية للتنس.

وبدأ فريتز المواجهة بقوة، ليفوز بالمجموعة الأولى بستة أشواط لثلاثة.

وحافظ صاحب الـ21 عاما، على نسقه في المجموعة الثانية، ليحسمها لصالحه، بواقع 6-4.

ويأمل فريتز، في نقل نجاحه في "إيستبورن" إلى ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق منافساتها غدا.

المصدر: وكالات

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