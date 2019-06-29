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لا غالب ولا مغلوب في موقعة "الأسود غير المروضة" و"النجوم السوداء"!

الرياضة

لا غالب ولا مغلوب في موقعة
twitter/caf_online
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ساد التعادل السلبي المباراة بين منتخبي الكاميرون وغانا، التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الثانية لدور المجموعات ضمن النسخة الـ 32 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019.

ورفع منتخب الكاميرون رصيده بعد هذا التعادل، إلى أربع نقاط، في صدارة المجموعة السادسة، واقترب بالتالي من بلوغ الدور ربع النهائي، ومواصلة رحلة الدفاع عن لقب البطولة.

بينما صعب منتخب غانا من مهمته في التأهل إلى الدور المقبل، بعد تعادله الثاني على التوالي، ويحتل مركز الوصافة في المجموعة برصيد نقطتين، حتى الآن، بانتظار، نتيجة المواجهة الأخرى بين منتخبي بنين وغينيا بيساو، التي ستقام في وقت لاحق من اليوم أيضا.

 

المصدر: "twitter/caf_online"

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