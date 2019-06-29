أمم إفريقيا.. موريتانيا تبعثر الحسابات في المجموعة الخامسة

تحصل المنتخب الموريتاني على أول نقطة له في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر، بتعادله السلبي مع نظيره الأنغولي، في مباراة جرت اليوم في ملعب "السويس".

وتبادل المنتخبان الهجمات والاستحواذ على الكرة وتهديد المرمى، إلا أن افتقاد المهاجمين للتركيز والتوفيق أحيانا، ورعونتهم في أحيان أخرى، أبقى النتيجة على ما هي عليه (0-0)، حتى إطلاق حكم اللقاء، المصري إبراهيم نور الدين صافرة النهاية، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة، تبعثرت الحسابات في المجموعة الخامسة، وأصبحت لدى جميع منتخباتها فرصة خطف تأشيرة التأهل إلى ثمن النهائي في الجولة الثالثة الأخيرة.

وتتصدر مالي المجموعة برصيد 4 نقاط، تليها تونس وأنغولا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، برصيد نقطتين لكل منهما، فيما تتذيل موريتانيا، التي تشارك في العرس الكروي الإفريقي للمرة الأولى في تاريخها، الترتيب بنقطة واحدة.

وتلعب مالي مع أنغولا في الجولة الأخيرة، فيما يواجه المنتخب الموريتاني نظيره التونسي.

المصدر: RT