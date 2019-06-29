أول تعليق من مدرب مصر على إصابة "جنش" وأزمة عمرو وردة

أعرب المدير الفني للمنتخب المصري، خافيير أغيري، عن اعتقاده بأن الفريق لن يتأثر بإصابة الحارس محمود عبد الرحيم "جنش"، وأزمة عمرو وردة الأخيرة باستبعاده من المعسكر وعودته مرة أخرى.

وقال أغيري في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أوغندا: "بالطبع هناك حالة حزن بسبب إصابة جنش، الأمر مجرد حادث عابر وليس بسبب الضغط في التدريبات".

وأضاف المدرب قائلا: "أعتقد أن المنتخب سيؤدي بشكل جيد أمام أوغندا، لن نتأثر بغياب "جنش" للإصابة، أو حتى بسبب الأزمة الأخيرة المتعلقة بعمرو وردة".

وتأكد عدم استكمال "جنش" منافسات كأس الأمم الإفريقية، بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بقطع كلي في وتر "أكليس".

وتابع أغيري قائلا: "حصدنا 6 نقاط ونحن في صدارة المجموعة، أتمنى أن ننجح في حصد نقاط مباراة أوغندا، نستهدف تقديم مباراة جيدة والفوز بها بالتأكيد".

وأوضح أغيري: "لا أفكر في تعديلات عديدة، لدينا 3 لاعبين حصلوا على إنذارات، ويجب أن نراعي ذلك قبل الدور الثاني، لذا التعديل في التشكيل الأساسي سيكون لاعبين على الأكثر، ومنتخب مصر يضم عدة لاعبين مميزين، وأثق في الكل".

ويستعد منتخب مصر، لملاقاة أوغندا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية بملعب استاد القاهرة.

المصدر: وكالات