مانشستر يونايتد ينفق 55 مليون يورو على مدافع مغمور

أعلن فريق مانشستر يونايتد رسميا، تعاقده مع مدافع كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم، آرون وين بيساكا، في صفقة ضخمة تقدر بنحو 55 مليون يورو، وفقا لموقع "Transfermarkt" المختص.

ونشر الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد تصريحات لمديره الفني النرويجي، أولي غونار سولشاير، حول الصفقة الجديدة، قال فيها: "آرون هو أحد أفضل المدافعين الصاعدين في الدوري الإنجليزي الممتاز. لديه نهج كفء في العمل، والموهبة والشخصية للعب مع مانشستر يونايتد، والصفات البدنية، فهو اللاعب الذي أردناه. سيساعدنا على التطوير والإضافة في المستقبل".

وظهر آرون وين بيساكا (21 عاما) أول مرة مع فريق كريستال بالاس في فبراير 2018، ومن ثم أصبح أساسيا في تشكيلة الفريق، وشارك في 39 مباراة خلال الموسم الماضي (2018-2019).

المصدر: وكالات