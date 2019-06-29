بعد إصابة الحارس "جنش".. لاعب جديد يلتحق بمعسكر منتخب مصر

التحق محمد أبو جبل، حارس مرمى نادى سموحة، بمعسكر منتخب مصر للمشاركة في تدريبات "الفراعنة" بدلا من الحارس محمود جنش، الذي تعرض لإصابة أنهت مشواره في كأس أمم إفريقيا 2019.

ولا تسمح لوائح البطولة القارية باستبدال جنش، ولكن حاجة الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى حارس ثالث يشارك في التدريبات مع الحارسين الآخرين، أدى إلى استدعاء أبو جبل.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أمس، استبعاد جنش، عن بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد تعرضه لإصابة قوية أثناء التدريبات.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر ضمن مبكرا التأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة على أرضه، بتحقيقه فوزين متتاليين في منافسات المجموعة الأولى، وسيختتم مبارياته في دور المجموعات غدا، بمواجهة أوغندا.

المصدر: وكالات