تعرض صحفي جزائري يشتغل في إحدى القنوات المحلية لانتقادات لاذعة، بسبب سلوكه عقب نهاية مباراة "محاربو الصحراء" والسنغال أمس، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه الصحفي وهو يهم بإجراء مقابلة مع لاعب خط وسط منتخب الجزائر، جمال الدين بن العمري، وعندما باشر هذا الأخير حديثه، سحب الصحفي الميكروفون فجأة، وهرع نحو نجم "محاربو الصحراء" الجزائري الآخر رياض محرز، لاستقاء رأيه حول المباراة التي انتهت بفوز الجزائر على السنغال بهدف دون رد.

لقطة غير اخلاقية من مراسل او صحفي الشروق #الجزاير_السنغالpic.twitter.com/hapKWaowK0 — Walid Algeria (@MaliziaWalid) 28 июня 2019 г.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات المنتقدة والمستنكرة لسلوك الصحفي، بين من اعتبر هذا السلوك غير مهني وغير أخلاقي، وبين من رأى الواقعة إهانة للاعب بن العمري، الذي يستحق كل التقدير والاحترام.

ويدافع بن العمري (29 عاما) عن ألوان نادي الشباب السعودي، بينما يلعب مواطنه محرز (28 عاما) أغلى لاعب عربي وأفضل لاعب في إفريقيا عام 2016، في نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

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المصدر: تويتر