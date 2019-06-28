3 تغييرات في تشكيلة منتخب المغرب لمواجهة كوت ديفوار

تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب "السلام" في القاهرة، الذي سيكون مسرحا لموقعة المنتخب المغربي ونظيره من كوت ديفوار لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا.

ويتطلع المنتخب المغربي للخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة، لحجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي مبكرا، أو على الأقل تعزيز حظوظه في التأهل.

ويتقاسم المنتخبان المغربي والإيفواري صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 3 نقاط لكل منهما، إذ فاز "أسود الأطلس" في الجولة الأولى على ناميبيا بهدف نظيف، وبنفس النتيجة تغلب منتخب "الفيلة" على جنوب إفريقيا.

ويتوقع أن يجري الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، 3 تغييرات على تشكيلة "أسود الأطلس" في مباراة اليوم، حيث يرجح أن يلعب كل من يونس بلهندة، ونصير مزراوي، وكريم الأحمدي، بدلا من الثلاثي نبيل درار، ومهدي بوربيعة، ويوسف أيت بناصر، الذي شارك في مواجهة ناميبيا.

ويتوقع أن تكون تشكيلة المنتخب المغربي على الشكل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: المهدي بنعطية، رومان سايس، أشرف حكيمي، نصير مزراوي.

الوسط: كريم الأحمدي، مبارك بوصوفة، مهدي بوربيعة.

الهجوم: حكيم زياش، نور الدين أمرابط، يوسف النصيري.

المصدر: RT