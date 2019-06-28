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كشف سر متابعة نجم برشلونة لمباراة الجزائر والسنغال من المدرجات (فيديو وصور)

الرياضة

كشف سر متابعة نجم برشلونة لمباراة الجزائر والسنغال من المدرجات (فيديو وصور)
AFP LLUIS GENE
كشف سر متابعة نجم برشلونة لمباراة الجزائر والسنغال من المدرجات (فيديو وصور)
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تساءل كثيرون عن سبب حرص الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي على متابعة مباراة الجزائر والسنغال أمس، من مدرجات ملعب "الدفاع الجوي" في العاصمة المصرية القاهرة.

ومعروف أن صاحب الـ22 عاما، يحمل الجنسية الفرنسية، لكن والده من مالي، ووالدته سنغالية من أصول موريتانية.

وأكد ديمبيلي قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس أمم إفريقيا الحالية، التي تستضيفها مصر، أنه سيشجع المنتخبين السنغالي والموريتاني، وبالتالي فظهوره في مدرجات ملعب "الدفاع الجوي"، كان من أجل مساندة "أسود "التيرانغا".

وانتهت مواجهة الجزائر والسنغال التي تدخل في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، بفوز "محاربو الصحراء" بهدف نظيف من توقيع يوسف بلايلي. 

وبهذه النتيجة، ضمن منتخب الجزائر التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، فيما توقف رصيد السنغال عند 3 نقاط في المركز الثاني.

المصدر: تويتر

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