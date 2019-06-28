أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، عودة لاعب الوسط عمرو وردة لمعسكر منتخب "الفراعنة"، الذي يخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونشر شوبير صورة لعمرو وردة عبر حسابه في "فيسبوك"، وعلق عليها: "رسميا.. عودة عمرو وردة لمعسكر منتخب مصر".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر الأربعاء الماضي، استبعاد عمرو وردة عن معسكر منتخب "الفراعنة"، بسبب سوء سلوكه و"ضلوعه في حوادث لا أخلاقية"، قبل أن ينشر اللاعب فيديو يقدم فيه اعتذاره.

المصدر: فيسبوك