بالفيديو.. ركلات الترجيح تنقذ البرازيل من مفاجأة باراغواي

تأهل منتخب البرازيل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بعد التغلب على باراغواي بركلات الترجيح (4-3)، عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي من اللقاء، صباح اليوم الجمعة، على ملعب جريميو.

بدأت المباراة بشكل سريع للغاية، حيث حاول لاعبو البرازيل تسجيل هدف مبكر، ففي الدقيقة 4 بعد هجمة منظمة سدد روبرتو فيرمينو الكرة وتصدى لها حارس باراغواي، روبرتو فيرنانديز.

Brazil🇧🇷 Beats Paraguay🇵🇾 in #CopaAmerica 🏆Quarter Final

Goalkeeper Alisson made a save and Gabriel Jesus scored⚽️ the decisive💥 penalty as Brazil defeated 10-man Paraguay 4⃣-3⃣ in a penalty shootout#BRAPARpic.twitter.com/jVj4b0V6fa — Alt_Media (@AltMedia4) 28 июня 2019 г.

واستمر الضغط البرازيلي لمدة ربع ساعة تقريبا، وجاءت أبرز الهجمات عن طريق غابرييل خيسوس الذي أرسل كرة عرضية أوقفها دفاع باراغواي.



وفي الدقيقة 19 سقط خيسوس داخل منطقة الجزاء، وسط اعتراضات من لاعبي البرازيل مطالبين باحتساب ركلة جزاء، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وشهدت الدقيقة 29 أخطر هجمات الشوط الأول، وكانت من نصيب باراغواي عندما أرسل هيرنان بيريز تمريرة عرضية تسلمها ديرليس جونزاليز داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها أليسون ببراعة.

سيطر بعدها منتخب باراغواي على الكرة، وبدأ يشكل ضغطا على المرمى البرازيلي، وسط تراجع نوعا ما من لاعبي السامبا.

وفي الدقيقة 40 توغل فيليب كوتينيو من الجانب الأيسر وسدد كرة ضعيفة تصدى لها فيرنانديز، وسيطرت كتيبة السيلساو على الكرة في آخر 5 دقائق، لكن دون فاعلية هجومية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني أجرى تيتي مدرب البرازيل التبديل الأول بنزول أليكس ساندرو بدلا من فيليبي لويس، وفي الدقيقة 50 جاء أول تهديد من السامبا عن طريق تسديدة من كوتينيو استقرت في أحضان الحارس فيرنانديز.

وضغط لاعبو البرازيل بشكل مكثف بحثا عن الهدف الأول، وسدد آرثر ميلو كرة قوية من حدود منطقة الجزاء، لكنها علت العارضة.

وفي الدقيقة 54 توغل فيرمينو داخل منطقة الجزاء وتعرض للعرقلة ليحتسب الحكم ركلة جزاء، لكنه عاد إلى تقنية الفيديو وتبين له أن العرقلة كانت من خارج منطقة الجزاء، ليحتسب ركلة حرة مباشرة لكنه طرد فابيان بالبوينا مدافع باراغواي.

وسيطر منتخب البرازيل تماما على الكرة وضغط بكثافة وسط استبسال لاعبي باراغواي المتراجعين جميعا إلى الخلف، محاولين الحفاظ على التعادل.

وفي الدقيقة 70 وبعد عدة تمريرات قصيرة وصلت الكرة إلى ميلو على حدود منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية تصدى لها فيرنانديز، بعدها بدقيقة دفع تيتي بويليان بدلا من آلان لزيادة الضغط الهجومي على مرمى باراعواي.

وفي الدقيقة 88 أنقذ فيرنانديز فريقه من هدف محقق للبرازيل بعدما تصدى ببراعة لرأسية من أليكس ساندرو إثر ركلة حرة نفذها كوتينيو.



وجاء الدور على القائم في الدقيقة 90 عندما تصدى لتسديدة قوية من ويليان من خارج منطقة الجزاء، ليعلن الحكم بعدها احتساب 7 دقائق كوقت بدلا من الضائع.



وفي الدقيقة 90+3 ومن هجمة مرتدة سريعة لباراغواي سدد خوان إسكوبار كرة قوية بجانب القائم.



وفي الدقيقة 90+6 استمر مسلسل إهدار الفرص بالنسبة للبرازيل عندما تسلم إيفرتون الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد، لكن كرته اصطدمت وخرجت إلى ركنية.



وأطلق الحكم صافرته بعد ذلك منهيا المباراة ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للبرازيل بنتيجة (4-3)



وسجل لباراغواي كل من ألميرون وفالديز وروخاس، فيما أضاع جوميز وجونزاليز.



على الجانب الآخر أحرز للبرازيل ويليان وماركينيوس وكوتينيو وخيسوس، فيما أهدر فيرمينو.





