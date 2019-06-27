شاهد.. "العم سام" يتألق في رحلة الدفاع عن "الكأس الذهبية"

واصل منتخب أمريكا انطلاقته القوية في رحلة الدفاع عن لقب "الكأس الذهبية" لمنطقة الكونكاكاف، أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، المقامة حاليا في الولايات المتحدة وجامايكا وكوستاريكا.

وتغلب منتخب "العم سام"، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، على نظيره البنمي، بهدف وحيد سجله مهاجمه خوزي ألتيدور، بحلول الدقيقة 66 من زمن اللقاء الذي جمعهما، فجر اليوم الخميس، على ملعب "تشيلدرن ميرسي بارك"، في مدينة كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق المنتخب الأمريكي بذلك انتصاره الثالث على التوالي، وتصدر قائمة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

المصدر: وكالات