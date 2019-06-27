علق بيب غوارديولا، المدير الفني السابق لنادي برشلونة الإسباني، والحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي، على إمكانية عودته إلى برشلونة مجددا.

وقال غوارديولا: "انسوا ذلك. سأعود إلى برشلونة عاجلا أم آجلا، لكن ليس كرئيس، أخرجوا هذه الفكرة من رؤوسكم.. يجب أن يكون المتقدم لهذا المنصب جاهزا ولديه المعرفة اللازمة".

وتابع المدرب الإسباني الملقب بـ"الفيلسوف": "أحاول أن أكون مدربا جيدا، وكل شيء يسير على ما يرام، لكن الرئاسة مختلفة تماما".

💬 Pep Guardiola: "I will return to Barcelona, but not as president. One has to be prepared and have the knowledge and that is not me. I try to be a good coach, things haven't gone badly, but the presidency is another thing." #fcblivepic.twitter.com/8S8EFewf5Z — FC Barcelona Fl 🏆 (@FCBarcelonaFl) 26 июня 2019 г.

وتعد الحقبة التي أشرف فيها غوارديولا على تدريب برشلونة (بين العامين 2008 و2012)، من بين الأفضل في تاريخ الفريق الكتالوني، إذ توج معه خلال تلك الفترة بعدة ألقاب قارية ومحلية أبرزها، لقبان في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني.

ويشرف صاحب الـ48 عاما حاليا على تدريب مانشستر سيتي الإنجليزي، وقاده في الموسم المنصرم للفوز بالثلاثية المحلية (الدوري، وكأس الرابطة، وكأس الاتحاد).

المصدر: eurosport.ru