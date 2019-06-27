في حالة واحدة.. مصر تصطدم بالجزائر أو السنغال في ثمن نهائي كأس إفريقيا

ضمن المنتخب المصري التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة على أرضة، بفوزه أمس على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وتتبقى لـ"الفراعنة" مباراة واحدة في دور المجموعات، وستكون أمام أوغندا صاحبة المركز الثاني (4 نقاط) في المجموعة الأولى، التي تتصدرها مصر بست نقاط.

وعلى الرغم من كون مواجهة أوغندا مباراة تحصيل حاصل لمنتخب مصر، إلا أن تحقيق نتيجة إيجابية فيها والتأهل إلى الدور المقبل في صدارة المجموعة، سيكون له أهمية كبيرة في مسار "الفراعنة" في البطولة الإفريقية.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز أو التعادل لصدارة مجموعته، لتفادي مواجهة وصيف المجموعة الثالثة، والذي سيكون على الأغلب إما منتخب الجزائر أو منتخب السنغال، بحكم أن الفريقين غير مرشحين فقط للتأهل للدور ثمن النهائي، بل يعدان من أبرز المرشحين للفوز باللقب، وعلى وجه الخصوص منتخب "أسود التيرانغا"، الذي تعج تركيبته البشرية بنجوم كبار على غرار ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي.

وفي حال تأهل منتخب "الفراعنة" كبطل للمجموعة، سيواجه ثالث المجموعة الثالثة (في حال تأهله إلى ثمن النهائي)، والذي يبدو أقرب أن يكون كينيا أو تنزانيا.

ويتقاسم المنتخبان السنغالي والجزائري قبل مواجهتهما اليوم، صدارة المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، بعد فوز الأول على تنزانيا بهدف دون رد، وتغلب الثاني بنفس النتيجة على كينيا.

المصدر: وكالات