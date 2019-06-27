مشهد راق للجماهير المصرية عقب نهاية مباراة الكونغو (فيديو)

قامت الجماهير المصرية ببادرة رائعة عقب نهاية مباراة منتخبها أمام الكونغو الديمقراطية، التي أقيمت أمس على أرضية ملعب القاهرة، في إطار منافسات كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر.

وبعد انتهاء اللقاء بفوز مصر بهدفين دون رد، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، قام المشجعون بتنظيف المدرجات، في مشهد يعكس مدى التحضر الذي وصل إليه الجمهور المصري، حيث أثبتوا للجميع أنهم يتمتعون بدرجة عالية من الوعي والرقي، وبعيدين كل البعد عن التعصب الأعمى الذي يتسبب في إفساد لذة ومتعة الساحرة المستديرة.

وهذه المرة الثانية التي تنظف فيها الجماهير المصرية المدرجات، حيث سبق لها تنظيف الملعب عقب مواجهة "الفراعنة" وزيمبابوي في الجولة الأولى.

المصدر: وكالات