قبيل مواجهة الجزائر والسنغال.. بلماضي يفاجئ صحفية سنغالية (فيديو)

يعرف عن جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، هدوؤه وصرامته وتحفظه الشديد على الكشف عن تفاصيل فنية بخصوص فريقه، وأظهر ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عشية مواجهة "ثعالب الصحراء" والسنغال.

شخصية بلماضي الصارمة، لم تمنع صحفية سنغالية من طرح عليه سؤال جريء، حيث طالبته بكشف التغييرات التي سيجريها على تشكلية منتخب الجزائر في مواجهة السنغال، المقررة اليوم لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر، فرد عليها بلماضي قائلا: "هل تريدين أن أكشف تشكيلة فريقي.. سأكشف تشكيلة منتخبكم إن أردتي؟"

فتعالت أصوات بقية الصحفيين مطالبين بلماضي بكشف تشكيلة منتخب السنغال، وهو ما استجاب له المدرب الجزائري.

وسرد بلماضي أسماء اللاعبين السنغاليين المتوقع مشاركتهم في مباراة الجزائر، وكشف مراكزهم بالملعب، وقدم عددا من الخيارات بالنسبة لبعض المراكز بناء على الخطة التي سيعتمدها المدرب السنغالي وتفضيله الدفاع أو الهجوم.

المصدر: يوتيوب + وكالات