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هيفاء وهبي عينها على محمد صلاح.. وتتنبأ بمفاجأة سارة لـ"الفرعون"

الرياضة

هيفاء وهبي عينها على محمد صلاح.. وتتنبأ بمفاجأة سارة لـ
هيفاء وهبي عينها على محمد صلاح.. وتتنبأ بمفاجأة سارة لـ"الفرعون"
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توقعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أن يسجل نجم المنتخب المصري الفرعون محمد صلاح ثلاثية في مرمى الكونغو الديمقراطية.

وتساءلت وهبي في تغريدة على تويتر عمن سيفوز في مباراة مصر والكونغو. وأضافت: "محمد صلاح سيسجل هاتريك ويفرحنا كعادته". وأكدت "أن صلاح سيفرحنا كعادته".

المصدر: تويتر

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