هيفاء وهبي عينها على محمد صلاح.. وتتنبأ بمفاجأة سارة لـ"الفرعون"

تتوقعوا مين هيفوز في ماتش #مصر_الكونغو و النتيجة؟ و #محمد_صلاح هيسجل ولا لأ؟

يا رب الفوز ل #منتخب_مصر بإذن الله و #صلاح يسجل هاتريك و يفرحنا كعادته و #تريزيجيه يسجل تاني#EGYDRC#AFCON2019#TOTALAFCON2019#الثامنة_ياابطال