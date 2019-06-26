هيفاء وهبي عينها على محمد صلاح.. وتتنبأ بمفاجأة سارة لـ"الفرعون"
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توقعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أن يسجل نجم المنتخب المصري الفرعون محمد صلاح ثلاثية في مرمى الكونغو الديمقراطية.
وتساءلت وهبي في تغريدة على تويتر عمن سيفوز في مباراة مصر والكونغو. وأضافت: "محمد صلاح سيسجل هاتريك ويفرحنا كعادته". وأكدت "أن صلاح سيفرحنا كعادته".
تتوقعوا مين هيفوز في ماتش #مصر_الكونغو و النتيجة؟ و #محمد_صلاح هيسجل ولا لأ؟— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) 26 июня 2019 г.
يا رب الفوز ل #منتخب_مصر بإذن الله و #صلاح يسجل هاتريك و يفرحنا كعادته و #تريزيجيه يسجل تاني#EGYDRC#AFCON2019#TOTALAFCON2019#الثامنة_ياابطال
المصدر: تويتر
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