أكد الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتيكو مدريد، أن مواطنه النجم ليونيل ميسي لا ينافس الأسطورة دييغو مارادونا، بل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونقل موقع A BOLA عن سيميوني قوله: "ميسي لاعب استثنائي لأنه لا يهتم بأي شيء، سوى تسجيل الأهداف والانتصارات. يمكنه اللعب وفقا لخطة (4-4-2) التي يتبعها المدرب فالفردي، ومثل خطة لويس إنريكي (3-5-2)، وكذلك خطة غوارديولا (4-3-3) مثل مركز المهاجم رقم (9) الوهمي.

الشيء الوحيد المهم بالنسبة لـ"ليو" هو وجود فريق بجانبه يفكر في الانتصارات ويحقق الأهداف بنفس الطريقة التي يفكر بها هو".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "يعتقد الكثيرون أن ميسي ينافس دييغو مارادونا ويحاول تجاوز إنجازاته، لكن الأمر ليس كذلك. أعتقد أن "ليو" ينافس كريستيانو فقط، وهذه المواجهة تجعل كلا منهما أفضل. من المؤكد أنه يريد الفوز بكأس العالم، وكذلك الفوز بكأس (كوبا أمريكا)، لكن مهمته الرئيسية هي أن يكون أفضل من رونالدو".

يذكر أن الثنائي ميسي ورونالدو توجا بجائزة "الكرة الذهبية" خمس مرات.

بينما قاد الأسطورة دييغو مارادونا على عكس ميسي، منتخب الأرجنتين إلى الفوز بلقب بطل كأس العالم، في مونديال المكسيك 1986.

المصدر: وكالات