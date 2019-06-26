فجرت صحيفة "صن" البريطانية فضيحة من العيار الثقيل بطلها الدولي الجزائري رياض محرز المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكشفت الصحيفة، أن مربية أطفال فلبينية تدعى كاتالنيا فيليبينو"كاثي"، رفعت دعوى قضائية ضد النجم الجزائري، لعدم دفعه مستحقاتها المقدرة بـ3612 جنيه إسترليني، نظير رعايتها لابنتيه.

وذكرت أن الحكم في القضية صدر هذا الأسبوع، وجاء في صالح "كاتي"، إذ أمر القاضي بأن يدفع لها محرز أجرها، البالغ 3612 جنيها إسترلينيا، إضافة إلى تعويض قدره 150 جنيها إسترلينيا.

Riyad Mahrez blasted for failing to pay £3,600 to cash-strapped nanny https://t.co/Tv8RvPmjMjpic.twitter.com/2WinS0kvWy — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 26 июня 2019 г.

وأوضحت الصحيفة، أن الخلاف كان بسبب رفض اللاعب دفع المبلغ المذكور للمربية الفلبينية، وهو قيمة ساعات عمل إضافية ومكافآت متراكمة، والتي كان قد اتفق عليها الطرفان قبل أن يتراجع محرز.

وأشارت إلى أن المبلغ المذكور يعادل أجر ساعة تقريبا من راتب محرز الأسبوعي في نادي مانشستر سيتي، حيث يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني.

والتحقت "كاتي" بالعمل لدى محرز وزوجته ريتا في مارس من العام الماضي، عندما كان الأخير يدافع عن ألوان نادي ليستر سيتي، و بعد انتقال صاحب الـ28 عاما إلى مانشستر سيتي صيف العام 2018 في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون جنيه إسترليني، واصلت المربية الفلبينية العمل معه، قبل أن تعكر المشاكل المالية صفو العلاقات بين الطرفين، وتلجأ "كاتي" إلى المحكمة.

ويوجد محرز حاليا في معسكر منتخب بلاده الذي يشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر، وسيواجه "محاربو الصحراء" غدا منتخب السنغال في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، علما بأن محرز سجل هدفا ساهم في فوز الجزائر على كينيا 2-0 في الجولة الأولى.

المصدر: وكالات