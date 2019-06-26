مانشستر يونايتد يبرم صفقة جديدة

توصل ناديا كريستال بالاس ومانشستر يونايتد الإنجليزيان إلى اتفاق يقضي بانتقال أرون وان بيساكا إلى اليونايتد مقابل 50 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 64 مليون دولار.

وخاض الظهير الأيمن الأول وان بيساكا البالغ 21 عاما، 42 مباراة في الدوري الإنجليزي في صفوف النادي اللندني لكنه لفت الأنظار الموسم الماضي.

وسيصبح وان بيساكا أغلى مدافع في تاريخ مانشستر يونايتد بعد خضوعه للفحص الطبي اليوم الأربعاء.

Aaron-Wan Bissaka makes decision on Man Utd transfer as Crystal Palace demand £60m https://t.co/a0ZpacdXQgpic.twitter.com/dCUTYgvdtz — archysportcom (@archysportcom1) June 22, 2019

ويسعى مانشستر يونايتد الذي حل في المركز السادس الموسم المنصرم إلى تعزيز صفوفه لا سيما في خط الدفاع.

وكان إيجاد لاعب في هذا المركز أولوية بالنسبة إلى مدرب مانشستر يونايتد النرويجي أولي غونار سولشاير لاسيما بعد رحيل قائد الفريق الإكوادوري أنطونيو فالنسيا وتقدم آشلي يونغ في السن.

وسيصبح وان بيساكا ثاني لاعب ينتقل إلى صفوف الشياطين الحمر، بعد صفقة انتقال الجناح الويلزي دانيال جيمس من سوانسي سيتي قبل 10 أيام.

المصدر: "أ ف ب"